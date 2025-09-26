الأخبار|إسرائيل

طفل غزاوي يروي لحظات الرعب والبطولة بعد قصف الاحتلال لمنزلهم (شاهد)

تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
Published On 26/9/2025

روى الطفل الغزاوي عز الدين، ببراءة وعفوية تفاصيل ما حدث لعائلته بعد استهداف قوات الاحتلال اللإسرائيلي لمنزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

يقول عز الدين إنه كان جالساً إلى جانب والده عندما باغتهم الهجوم ولم يشعر إلا وقطع الزجاج تتطاير في أرجاء المكان خلفهم.

ويضيف أنه أصيب بصدمة مباشرة بعد الهجوم وبدأ بمناداة والديه وأخواته، قبل أن يلاحظ أن أخته الصغيرة أصيبت بجرح غائر في رأسها.

ويضيف أنه جلس ليطمئن على أخته وظل ممسكاً بيدها قبل أن ينضم إليهما والدهما.

وبشجاعة كبيرة يقول عز الدين إنه وبعد أن اطمئن من أن جميع أفراد العائلة بخير قام بالركض مغادراً المكان قائلا: “الحمد لله إنهم بخير”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

