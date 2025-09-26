“عملت لك المستحيل عشان تعيشي”.. أب مكلوم يفجع بوفاة ابنته جراء سوء التغذية الحاد في غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في خان يونس، باستشهاد الطفلة أيسل سالم العرجا، البالغة من العمر 11 شهراً، نتيجة سوء التغذية الحاد في مجمع ناصر الطبي.

وقال والد الطفلة لمراسلنا، إن ابنته كانت تعاني من سوء تغذية حاد منذ أشهر، ولم يتمكنوا من توفير الحليب اللازم لها، مشيراً إلى أنها لم تزدد في الوزن منذ ولادتها، وظلت على وزن 5 كيلوغرامات حتى وقت وفاتها.

وأضاف أن الطفلة خضعت للعلاج في عدة مستشفيات، وتم إدخالها إلى مستشفى ناصر حيث بدأت بالتحسن مؤقتاً بعد حصولها على حليب علاجي، لكن سوء التغذية عاد ليؤدي إلى وفاتها فجأة فجر اليوم.

“الحياة حلوة”

نظر الأب المكلوم لصورة ابنته على الهاتف بحزن شديد وخاطبها قائلاً “الله يرحمك. عملت كل المستحيل إلك عشان أخليكي تعيشي، الحياة حلوة. حسبي الله ونعم الوكيل على اللي عملوه فينا”.

ووجه والد الطفلة نداءً عاجلاً لإنقاذ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة، مؤكداً أن ابنته لم تكن تعاني من أي مرض سوى نقص التغذية، مطالباً بتحسين توفير الغذاء والعلاج للأطفال المعرضين للخطر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.