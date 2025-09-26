حادث بحري في المياه المتنازع عليها بين الكوريتين

أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية اليوم الجمعة على سفينة تجارية كورية شمالية عبرت الحدود البحرية في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وقالت إن السفينة تراجعت بعد ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن السفينة التجارية الكورية الشمالية عبرت الحدود البحرية المعروفة باسم خط الحد الشمالي، عن الساعة الخامسة صباحا اليوم الجمعة (20.00 بتوقيت غرينتش-الخميس).

وأضافت الهيئة المشتركة في بيان “أطلقت قواتنا نداءات تحذيرية وعيارات تحذيرية، وبعدها تراجعت السفينة إلى خارج مياهنا” وقالت إن الجيش ردّ “وفقا للإجراءات” مع “مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب”.

وجاء الحادث بعد يومين من إجراء كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية عند خط الحد الشمالي، فيما لا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب، نظرا إلى أن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

“تطوير صاروخ لضرب أمريكا”

وأمس الخميس قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، إن بيونغ يانغ في “المرحلة الأخيرة” من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة بسلاح نووي.

وقال الرئيس لي جاي ميونغ في نيويورك “سواء لكسب نفوذ في محادثاتها مع الولايات المتحدة أو لحماية نظامها، واصلت كوريا الشمالية تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف “لا يبدو أنها نجحت بعد، ولكن يقال إنها في المرحلة الأخيرة، ولم يتبق سوى تقنية إعادة الدخول (إلى الغلاف الجوي) ويبدو أن حل هذه المشكلة أيضا على وشك الحدوث”.

ومنذ توليه منصبه في يونيو/حزيران، اتبع لي سياسة معاكسة لسلفه المتشدد، وتعهد بتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وفي حديثه في نيويورك، قال إن “الهدف ينبغي أن يكون تجميد التطوير النووي وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات وتصديرها”.

“صواريخ بالستية عابرة أكثر تطورا”

وقدّر الرئيس الكوري الجنوبي أن جارته الشمالية تنتج مواد تكفي “لنحو 15 إلى 20 قنبلة نووية إضافية كل عام” وقال “إذا تُركت دون رادع، فسيستمر عدد القنابل النووية في التزايد كل عام، وستصبح صواريخها البالستية العابرة للقارات أكثر تطورا”.

من جانبه استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نزع ترسانته النووية، حيث قام بتعزيز علاقات بلاده العسكرية مع روسيا في السنوات الأخيرة.

وقال كيم هذا الأسبوع بأنه منفتح على إجراء محادثات مع واشنطن فقط إذا تخلت عن فكرة نزع سلاحه النووي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.