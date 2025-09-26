مصر: 11 وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمصنع ملابس بالمحلة الكبرى

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، وفاة 11 شخصا وإصابة العشرات، جراء حريق اندلع في أحد مصانع الملابس بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمالي القاهرة، في حادث مأساوي هز المنطقة الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان إن 26 من المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهم، بينما لا تزال 7 حالات فقط تخضع للعلاج في المستشفيات الحكومية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين اختناق وحروق بدرجات متفاوتة.

وكشف مصدران أمنيان لـ”رويترز” أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي بالدور الأول العلوي من المصنع، أعقبه انفجار في الغلاية الرئيسية، مما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى وتوسع النيران داخل الطوابق.

وأضاف المصدران أن قوات الحماية المدنية دفعت بأكثر من عشر سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي امتد بسرعة نتيجة كثافة المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع 26 سيارة إسعاف مجهزة طبياً إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة. pic.twitter.com/i70aEjGqNy — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 26, 2025

وشهدت المنطقة حالة استنفار أمني وطبي، حيث دفعت وزارة الصحة بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات المحلة العام وسمنود والمنصورة، بينما جرى فرض طوق أمني حول الموقع لتمكين فرق الإنقاذ من استكمال عمليات التبريد ومنع تجدد الاشتعال.

وأشار شهود عيان إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف وأمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، بينما أسهم وجود مواد خام وأقمشة قابلة للاشتعال في سرعة انتشار الحريق وصعوبة السيطرة عليه في الساعات الأولى.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، حيث انتقلت فرق المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية التي يُعتقد أنها كبيرة، فضلا عن الاستماع لأقوال عمال المصنع والناجين لتحديد أسباب الانفجار.