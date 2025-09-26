من منبر الأمم المتحدة.. رسالة سويدية لوقف الحرب في غزة (فيديو)

دعت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرغارد، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، بهدف وقف الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وشددت الوزيرة في مداخلتها من على منبر الأمم المتحدة، على ضرورة السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعمل بشكل آمن في كل أجزاء غزة، دون عراقيل أو تهديدات.

وأضافت أن الحرب في غزة خلفت معاناة لا يمكن تصورها، مشيرة إلى أن الهجوم البري الذي أعلنته إسرائيل على مدينة غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأكدت الوزيرة السويدية أن الكارثة الإنسانية التي تتكشف يوميًا في القطاع تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

ورغم تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن وزيرة الخارجية السويدية شددت على أن ذلك يجب أن يكون “وفق القانون الدولي” على حد قولها، معتبرة أن “طريقة شن الحكومة الإسرائيلية لهذه الحرب أمر غير مقبول”.

كما شددت وزيرة الخارجية السويدية على ضرورة الضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى، قائلة: “يجب الضغط أكثر على حماس كي تطلق سراح الرهائن على الفور”.