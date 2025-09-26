أكد الناشط التونسي لؤي الشريني أن قوارب أسطول الصمود ماضية نحو غزة متحدية كل محاولات الترهيب التي تقوم بها إسرائيل لثني الأسطول عن الوصول إلى قطاع غزة.

وأشار لؤي أن القوارب التي أبحرت منذ 12 يومًا ما زالت في المياه الإقليمية لدولة اليونان، منبها إلى ما تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، من أن إسرائيل قد توجه ضربات مميتة، على حد قوله، إلى القوارب في تصعيد أكبر مما اعتادت أن تفعله في الأيام السابقة من استهداف بقنابل صوتية.

وشدد الناشط التونسي على أن قوارب أسطول الصمود اتخذت قرارها بمواصلة طريقها نحو غزة بداية من ساعات صباح يوم الجمعة 26 سبتمبر.

وأكد لؤي على ضرورة متابعة كل أخبار أسطول الصمود ونشر تفاصيل تتعلق به لإبقاء الرأي العام العالمي متيقظًا في مواجهة ما قد يحل بالأسطول والناشطين على متنه من قبل إسرائيل، خصوصًا مع تقدمه تدريجيًا للاقتراب من قطاع غزة.

وختم الناشط التونسي كلامه بالقول إن أرواحهم ليست أغلى من أرواح الفلسطينيين، مشيرًا إلى خشية إسرائيل من وصول أسطول الصمود إلى غزة، آملًا أن يكون سببًا في كسر الحصار المستمر على القطاع.

تهديدات إسرائيلية

كانت مراسلة الجزيرة مباشر، كشفت في وقت سابق، أن نشطاء دول إيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ المشاركين في أسطول الصمود تلقوا اتصالات من بلدانهم تؤكد نية إسرائيل مهاجمة الأسطول عسكريا بمجرد عودته للمياه الدولية.

وذكرت مراسلة الجزيرة مباشر، ان لجنة أسطول الصمود قالت للنشطاء المشاركين إن هذه هي الفرصة الأخيرة لمن يريد المغادرة مع الاقتراب من الأراضي اليونانية.

وفيما يتعلق بخطورة الوضع، قالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن لجنة أسطول الصمود أخبرت النشطاء المشاركين أن خطورة المهمة مرتفعة للغاية.