وسط انسحابات بالجملة.. أبرز ما ورد في خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة (فيديو)
Published On 26/9/2025
شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، حالة انسحاب لعدد من الوفود الدولية أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على سياسات الاحتلال في غزة.
وخلال خطابه، زعم نتنياهو أن “بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة”، مشدداً على أن إسرائيل “يجب أن تنهي المهمة بأسرع وقت ممكن”. كما وجه رسالة إلى الأسرى المحتجزين في غزة قائلاً “لن نستسلم وسنعمل على إعادتكم”.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة نتنياهو:
- العالم لا يتذكر السابع من أكتوبر لكن إسرائيل تتذكر
- بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن تنهي إسرائيل المهمة بأسرع وقت ممكن
- يجب تجديد العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على إيران
- تخلصنا من تهديد وجودي لإسرائيل من خلال حربنا على إيران
- حربنا مع إيران ستدخل تاريخ العمليات العسكرية وأشكر الرئيس ترمب على تدابيره الشجاعة
- دمرنا برامج أسلحة إيران النووية
- صعقنا آلة حماس وأوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته ودمرنا أسلحة الأسد وردعنا ميليشيات إيران في العراق
- أقول لبقية قادة حماس استسلموا وسلموا سلاحكم وأطلقوا سراح الرهائن
- نشرت في غزة مكبرات صوت حتى يصل خطابي إلى الرهائن
- أقول للرهائن في غزة إننا لن نستسلم وسنعمل على إعادتكم
- لا يزال هناك 48 رهينة في أنفاق غزة
- قادة كثيرون في العالم يخضغون لضغط الإسلاميين المتطرفين والعصابات المعادية للسامية
- تخيلوا اعتداء على الولايات المتحدة كما حدث في 7 أكتوبر فإن واشنطن ستمحوا هذا النظام الإرهابي وهذا ما نقوم به
- الألمان قالوا لي إن إسرائيل تقوم بالعمل الذي لا يريد أحد منا القيام به
- كثيرون من القادة الذين يدينوننا في العلن يشكروننا وأنا أقول إن إسرائيل تقاتل بالنيابة عنكم
- أعداؤنا يكرهوننا جميعا ويريدون إعادة العالم المتحضر إلى التطرف والإرهاب
- إذا وافقت حماس على مطالبنا يمكن للحرب أن تتوقف الآن وسنسيطر على الأمن في غزة
- إيران وحماس وحزب الله والحوثيون يهتفون “الموت لأمريكا“
- كل ضحية من المدنيين في غزة تمثل مأساة بالنسبة لإسرائيل
- معدل الضحايا بين المقاتلين مقارنة بالمدنيين في غزة هو اثنين إلى واحد وهو أقل من حروب الناتو على أفغانستان والعراق
- أقول لقادة العالم إنكم لن تتمكنوا من الهروب من عاصفة الإسلاميين عبر التضحية بإسرائيل
- خلال العامين الماضيين اضطررنا لشن حرب على 7 جبهات وكافحنا الإرهابيين
- إدارة الرئيس ترمب تقوم بمكافحة معاداة السامية بشجاعة
- إسرائيل هي التي تطعم السكان في غزة على عكس ما يروج له في هذا الشأن
- فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول أخرى اعترفت بالدولة الفلسطينية بدون شروط ورغم الفظائع التي ارتكبتها حماس
- من يتهم إسرائيل بالتجويع والإبادة الجماعية ليس أفضل ممن حرم اليهود من الطعام أثناء المحرقة
- الأكاذيب المعادية للسامية لها تبعات حيث يتم الاعتداء على اليهود في أماكن متعددة
- حماس تسرق الطعام وتبيعه لتمويل قتالها
- حماس منظمة إرهابية ترتكب إبادة جماعية بينما نحن نعمل على إخراج المدنيين من الخطر
- يتم اتهام إسرائيل بتجويع أهالي غزة بينما نحن من يدخل الطعام لهم
- إذا كنا نريد ارتكاب إبادة جماعية فما كنا لنطلب من المدنيين في غزة المغادرة
- القادة الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية بعثوا برسالة واضحة وهي أن قتل اليهود يؤدي إلى نتيجة
- على حكومات العالم أن تحذو حذو الإدارة الأمريكية في مكافحة معاداة السامية
- بدأنا مفاوضات جدية مع الحكومة السورية وأنا مؤمن بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق يحترم سيادة سوريا ويحمي أمن إسرائيل
- لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يتم ذبح الدروز في سوريا
- فكرة السلام بين إسرائيل وسوريا كانت على مدار عقود بعيدة المنال لكنها اليوم لم تعد كذلك
- 90% من النواب في الكنيست رفضوا إقامة دولة فلسطينية فهذه سياسة دولة وشعب إسرائيل وليس حكومتي فقط
- انتصارات إسرائيل على محور إيران الإرهابي فتحت المجال للسلام
المصدر: الجزيرة مباشر