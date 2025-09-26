وسط انسحابات بالجملة.. أبرز ما ورد في خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة (فيديو)

شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، حالة انسحاب لعدد من الوفود الدولية أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على سياسات الاحتلال في غزة.

وخلال خطابه، زعم نتنياهو أن “بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة”، مشدداً على أن إسرائيل “يجب أن تنهي المهمة بأسرع وقت ممكن”. كما وجه رسالة إلى الأسرى المحتجزين في غزة قائلاً “لن نستسلم وسنعمل على إعادتكم”.

وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة نتنياهو: