178 عضوا في الكونغرس يوجهون خطابا إلى نتنياهو

وجّه 178 عضوا من الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن معارضتهم الشديدة لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال النواب الديمقراطيون في خطابهم إلى نتنياهو، الخميس “نحن مقتنعون بأن الخطوات الأحادية الجانب التي يتخذها أي من الجانبين، بما في ذلك ضم إسرائيل للأراضي في الضفة الغربية أو غزة، من شأنها أن تبعد الإسرائيليين والفلسطينيين عن المفاوضات وعن السلام العادل المستدام”.

وحذر النواب في خطابهم أن “الضم الأحادي الجانب للضفة الغربية من شأنه أن يدفع المنطقة، التي تعاني بالفعل من عشرات الآلاف من القتلى في حرب غزة المروعة، إلى المزيد من الفوضى والعنف”.

“يجب الامتناع عن الضم”

وأضاف النواب “نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الدعوات العامة المتزايدة (في إسرائيل) لضم أراضي الضفة الغربية من جانب واحد”.

وطالب النواب الديمقراطيون في خطابهم الحكومة الإسرائيلية “بالامتناع عن اتخاذ خطوات نحو الضم الأحادي الجانب، وعلى تجديد الالتزام بحل تفاوضي يتماشى مع السياسة الأمريكية والرؤية الإقليمية المتجسدة في اتفاقيات أبراهام”.

وشدد الخطاب على أن هذا المسار “هو الأنسب لحماية أمن إسرائيل ومبادئها الديمقراطية، ويعزز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المشتركة، ويتيح للإسرائيليين والفلسطينيين فرصة العيش جنبا إلى جنب بسلام وكرامة”.

تحذير دولي

يذكر أن رئاسة مؤتمر حل الدولتين، اعتمدت الاثنين إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا المؤتمر حكومة تل أبيب إلى إعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف كافة أشكال العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أي مساع إسرائيلية لضم الضفة الغربية ستعدّ خطا أحمر للمجتمع الدولي.

وأكد البيان أن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام”.