أطاح بها أرضا.. ضابط هجرة أمريكي يضرب زوجة محتجز أمام أطفالها (شاهد)

تشهد الولايات المتحدة جدلاً متصاعداً حول سلوك بعض عناصر أجهزة الهجرة (غيتي)
سيد توكل

Published On 27/9/2025
أثار حادث مؤسف في نيويورك استنكارا واسعا، بعد تعرض زوجة محتجز إكوادوري للعنف على يد ضابط هجرة أمريكي أمام أطفالها.

وأظهر مقطع “فيديو”، المرأة وهي تحاول التوسل إلى الضابط أثناء زيارة زوجها المحتجز، قبل أن يقوم الضابط بدفعها بعنف وإسقاطها أرضا أمام أعين أطفالها.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، وأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية وتعهد بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

المصدر: الجزيرة مباشر

