أطاح بها أرضا.. ضابط هجرة أمريكي يضرب زوجة محتجز أمام أطفالها (شاهد)

أثار حادث مؤسف في نيويورك استنكارا واسعا، بعد تعرض زوجة محتجز إكوادوري للعنف على يد ضابط هجرة أمريكي أمام أطفالها.

وأظهر مقطع “فيديو”، المرأة وهي تحاول التوسل إلى الضابط أثناء زيارة زوجها المحتجز، قبل أن يقوم الضابط بدفعها بعنف وإسقاطها أرضا أمام أعين أطفالها.

جاءت تتوسل إليه فضربها أمام أطفالها.. ضابط هجرة أمريكي يهاجم زوجة محتجز إكوادوري ويطيح بها أرضا pic.twitter.com/72jdrRJfGq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2025

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة صارمة لإنفاذ قوانين الهجرة بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، وأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية وتعهد بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.