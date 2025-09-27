إيران.. أحكام بالإعدام على مشتبهين بهم في شبكة تجسس تابعة للموساد

أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بالإعدام والسجن على عدد من المتهمين في قضية تتعلق بشبكة تجسس مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ومنظمة مجاهدي خلق، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال رئيس قضاة محافظة البرز إن المحكمة أصدرت حكمها بعد سلسلة من جلسات الاستماع في القضية، التي طالت شبكة تتكوّن من رجلين مقيمين في كرج وزوجين يقيمان في أصفهان.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تواصلوا عبر الإنترنت مع عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة “سربل نفاق” التابعة لمجاهدي خلق، وسافروا إلى إحدى الدول الغربية المجاورة حيث تلقّوا تدريبات شملت إنشاء اتصالات آمنة، والعمل في الفضاء الإلكتروني، وتحديد وإرسال إحداثيات دقيقة لمواقع حساسة، إضافة إلى تدريبات على صناعة المقذوفات المتفجرة وقاذفاتها ووسائل إطلاقها.

وأشار البيان إلى أن المتهمين نفّذوا عمليات تضمنت إشعال النار في مواقع عسكرية وعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لتلك العمليات، مقابل تلقيهم مبالغ مالية بعملات رقمية.

وأوضح رئيس القضاة أن بعض أفراد الشبكة كانوا تحت المراقبة الأمنية، وفي مايو/أيار الماضي كُلِّفوا بمهمة جديدة تستهدف مركزًا عسكريًا في طهران. وبعد تصنيع المقذوفات المتفجرة ونقلها إلى موقع الإطلاق، تم توقيف عضوين قبل تنفيذ العملية، وضُبطت بحوزتهما 10 مقذوفات جاهزة، ومن خلال التحقيق تم تحديد هوية شخصين آخرين واعتقالهما.

وبعد استكمال التحقيقات وإصدار لائحة الاتهام، حوكم المتهمون أمام الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج بتهم شملت “المحاربة”، و”التعاون مع جهات معادية والنظام الصهيوني”، و”التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد”، و”الانتماء إلى جماعة إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد”، و”النشاط الدعائي ضد النظام”.

وانتهت المحاكمة إلى إصدار أحكام بالإعدام والسجن على اثنين من المتهمين، وأحكام بالسجن على الاثنين الآخرين، بلغ مجموعها أكثر من 26 عامًا، وذلك بحسب نوع التهم وطبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.