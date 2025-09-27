الاحتلال يفجر منزل أحد منفذي عملية في القدس خلفت 7 قتلى إسرائيليين (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت منزل الشهيد “مثنى عمرو” أحد منفذي عملية “راموت” في بلدة القبيبة شمالي القدس.

صور للشهيدين مثنى ناجي عمرو ومحمد بسام طه، منفذي عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة آخرين. وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال والد وشقيق محمد بسام طه أحد منفذي العملية، وذلك وفقا لمحافظة القدس. pic.twitter.com/5lrJ8vRl5l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية،أعلنت في 9 سبتمبرأن عملية “راموت” التي نفذها فلسطينييان من الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 حاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مقتضب أن قواتها “حيدت الإرهابيين” منفذي العملية في مكان الحادث، وأنها باشرت عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة لمنع وقوع هجمات أخرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الجرحى وُجدوا دون وعي نتيجة شدة الإصابات مشيرة إلى أن عدد المصابين في ارتفاع، وبينهم إصابات بالغة الخطورة.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق عددا من أسماء القتلى:

الحاخام مردخاي شتاينتسغ، وعمره تسعة وسبعون عاما.

الحاخام يسرائيل مانتسر، وعمره ثمانية وعشرون عاما.

الحاخام يوسيف دفيد، وعمره ثلاثة وأربعون عاما.

ياعقوف بينتو، وعمره خمسة وعشرون، (وهو قادم جديد من إسبانيا).

ليفي يتسحاق فشسارة مندلسون، وعمرها ستون عاما.

وجاء الهجوم ضمن موجة من التصعيد الأمني شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة في الأسابيع الأخيرة.