ترامب يلوّح بتغيير خريطة مونديال 2026

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا بعد إعلانه أنه قد يفكر في نقل بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 من مدن أمريكية يصفها بأنها “غير آمنة”، وذلك قبل أقل من عام على انطلاق البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي ستُعَد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال.

وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي، ردا على سؤال عن المدن التي لا تتعاون مع مبادراته المتعلقة بالهجرة والجريمة “إذا رأيتها ليست آمنة، فسننقلها إلى مدينة مختلفة”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس الأمريكي يملك صلاحية التدخل المباشر في اختيار المدن المستضيفة، إذ لم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أي تعليق رسمي.

أهداف محتملة لإلغاء الاستضافة

وكان أحد المراسلين قد أشار في حديثه مع ترامب إلى مدينتين يسيطر عليهما الحزب الديمقراطي، وهما سان فرانسيسكو وسياتل، باعتبارهما هدفين محتملين لإلغاء استضافة بعض مباريات كأس العالم.

وفي أول رد فعل، قالت هانا تاديس، المتحدثة باسم لجنة الاستضافة في سياتل، إن المدينة ملتزمة بتقديم تجربة آمنة ومتكاملة خلال البطولة، مضيفة في بيان “منذ اختيارنا من قِبل الفيفا مدينة مضيفة، عملنا بشكل وثيق معه ومع فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026، والشركاء المجتمعيين وجهات إنفاذ القانون. نحن نتطلع إلى التألق على الساحة العالمية واستضافة حدث ليس مذهلا فحسب، بل آمنا للجميع”.

وباء الجريمة

ويأتي حديث ترامب في سياق مواقفه الصارمة تجاه المدن التي يقودها الديمقراطيون، إذ كان قد أرسل في وقت سابق من العام الحالي المئات من أفراد الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة لدعم حملة ضد ما وصفه بـ”وباء الجريمة”، رغم بيانات متاحة تُظهر انخفاض معدلات الجريمة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل الرئيس الأمريكي استغلال الرياضة منصة سياسية، إذ سبق أن أعلن الشهر الماضي أن مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم 2026.

تداخل بين السياسة والرياضة

كما ظهر، اليوم الجمعة، في منافسات اليوم الأول من بطولة كأس رايدر الدولية للجولف في لونج آيلاند، حيث لاقى ترحيبا حارا من الجماهير بينما كان الفريق الأمريكي يسعى للثأر لهزيمته في نسخة 2023 أمام أوروبا.

وتستعد 11 مدينة أمريكية إلى جانب مدن كندية ومكسيكية لاحتضان أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، وسط ترقب عالمي لكيفية تنظيم البطولة في ظل التداخل المتزايد بين السياسة والرياضة على الساحة الأمريكية.