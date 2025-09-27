تهدد المخ والذاكرة.. دراسة أمريكية تكشف المخاطر الخفية لإحدى ممارسات كرة القدم

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الإكثار من ضرب الكرة بالرأس خلال مباريات كرة القدم، قد يؤدي إلى تغييرات عميقة في المخ، تؤثر على الذاكرة والقدرات الفكرية للاعبين.

وقارنت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية (Neurology) المتخصصة في طب الأعصاب، بين أكثر من 350 لاعب كرة قدم من الهواة وحوالي 80 رياضيا يمارسون رياضات غير احتكاكية.

وأجريت للمشاركين صور أشعة للمخ لتتبع حركة جزيئات الماء داخل ثنايا المخ، بهدف الكشف عن التغيرات الدقيقة في البنية المخيّة.

النتائج

وأظهرت الدراسة أن اللاعبين الذين يكررون ضرب الكرة بالرأس أكثر من 3 آلاف مرة في السنة، يعانون اضطرابات في طبقة رفيعة تحيط بالمادة البيضاء قرب القشرة المخية.

كما خضع المتطوعون لاختبارات تقييم التفكير والذاكرة، حيث لوحظت بعض التغيرات المحتملة في الوظائف المعرفية بين اللاعبين الأكثر تعرضًا لضربات الرأس.

ممارسة الرياضة مفيدة ولكن

وقال الطبيب مايكل ليبتون من جامعة كولومبيا، لموقع (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث العلمية إن “ممارسة الرياضة مفيدة للحد من تدهور الوظائف المعرفية، لكن تكرار ارتطام الرأس في رياضات احتكاكية مثل كرة القدم قد يلغي هذه الفوائد”.

وأضاف فريق البحث أن النتائج لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين ضرب الكرة بالرأس وتدهور الوظائف العقلية، لكنها أشارت إلى مناطق محتملة داخل المخ قد تتأثر بهذه الممارسة.