جدال صاخب بين نائب مصري ومندوب إسرائيلي بسبب حرب غزة (شاهد)

جدل صاخب وانفعال شديد، شهد لقاءً بين نائب مصري ومندوب إسرائيلي على خلفية ما ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة من أعمال إبادة جماعية.

النائب المصري محمد أبو العينين، صب جام غضبه على المندوب الإسرائيلي خلال اجتماع لأعضاء البرلمان الأورومتوسطي مع مسؤولي لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جدال صاخب بين النائب المصري محمد أبو العينين وممثل إسرائيل في اجتماع أعضاء برلمان البحر المتوسط على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك pic.twitter.com/caifuW3IvN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2025

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، النائب أبو العينين وهو يوجه توبيخًا حادًا لنظيره الإسرائيلي طالبا منه أن يكبح جماح رئيس وزرائه نتنياهو وحكومته التي تعيث فسادا في المنطقة، قائلا: “حكومتكم يقودها شخص واحد نحو الجحيم”، في إشارة إلى نتنياهو.

النائب الإسرائيلي حاول التبرير بالقول إن إسرائيل تبحث عن السلام، لينفعل عليه النائب المصري مرة أخرى قائلا: “أي سلام وأنتم تقتلون الأطفال”.

ومرة أخرى حاول المندوب الإسرائيلي التهرب بالقول إنهم يمارسون دبلوماسية الحلول السلمية مع سوريا ليرد عليه أبو العينين قائلا: “لا تتحدثوا عن سوريا، لأن سوريا محتلة من قبلكم، فلماذا تذهبون إلى سوريا على بُعد 400 كيلومتر؟ ابتعدوا عن سوريا”.

النائب المصري ختم النقاش بالقول أنه لم يكن يريد أن يظهر بهذه الصورة الانفاعلية و والعصبية ولكن استفزازات المندوب الإسرائيلي أجبرته.