دعا لعصيان الجنود وتشكيل جيش.. واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، المتواجد في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة الثمانين للأمم المتحدة.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence. We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

وقالت الخارجية الأمريكية في منشور على منصة “إكس” إن الرئيس الكولومبي حرّض على العنف ودعا جنودا أمريكيين إلى عصيان الأوامر خلال مشاركته في فعالية بأحد شوارع نيويورك.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيانها، تصرفات الرئيس الكولومبي بالمتهورة والتحريضية، مؤكدة أن سلوكه لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية المتوقعة من مسؤول يزور الأراضي الأمريكية.

Dijo usted Victoria que yo estaba del lado del mal, y usted, en cambio, se puso al lado de genocidas. Yo no. Yo los combato desde donde esté https://t.co/0zdqU2mspO — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

وانضم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الجمعة إلى مظاهرة في نيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خلالها إنشاء جيش دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

نشر الرئيس الكولومبي على منصة “أكس” فيديو يظهره حاملا مكبر صوت أمام المتظاهرين، قائلا : “يجب تشكيل جيش أقوى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين”، مضيفا: “مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، انتهى زمن الدبلوماسية والرد سيكون بالسلاح”.

وأكد الرئيس الكولومبي خلال المظاهرة أن بلاده ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب الأمم المتحدة بتشكيل هذا الجيش، على أن يسعى لحشد تأييد دول أخرى.

وقال: “ستساهم دول العالم برجال ونساء مدربين ومسلحين لتشكيل هذا الجيش الكبير”، معلنا استعداده الشخصي للقتال إذا لزم الأمر.

Con Roger Waters. Palestina libre. Si cae Gaza muere la humanidad pic.twitter.com/mGz1NaR3Va — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 26, 2025

الرئيس الكولومبي التقى أيضا عددا من المتضامين مع غزة في شوارع نيويورك وشارك منشورا يقول ” إذا ماتت غزة تموت الإنسانية”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة هاجم الرئيس الكولومبي في حديث أمام “مجموعة لاهاي”، نظيره الأمريكي دونالد ترامب قائلا :”إنه شخص غير عقلاني ولا يستحق قيادة هذه الأمة التي تدّعي الديمقراطية”.

El Presidente @PetroGustavo participa #AEstaHora en el evento 'Nuestra humanidad, nuestra responsabilidad', que se desarrolla en el New York Society for Ethical Culture. pic.twitter.com/78iAGl4Hfn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2025

كما تطرق قبل ذلك إلى خطاب ترامب في الأمم المتحدة والذي كشف عن ” عقلية استعمارية لا إنسانية”، لم يكن مجرد رأي سياسي، بل كشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية، وفق تعبيره.