دعا لعصيان الجنود وتشكيل جيش.. واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (غيتي - أرشيفية)
Published On 27/9/2025

ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، المتواجد في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة الثمانين للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية في منشور على منصة “إكس” إن الرئيس الكولومبي  حرّض على العنف ودعا جنودا أمريكيين إلى عصيان الأوامر خلال مشاركته في فعالية بأحد شوارع نيويورك.

ووصفت الخارجية الأمريكية في بيانها، تصرفات الرئيس الكولومبي بالمتهورة والتحريضية، مؤكدة أن سلوكه لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية المتوقعة من مسؤول يزور الأراضي الأمريكية.

وانضم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم الجمعة إلى مظاهرة في نيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خلالها إنشاء جيش دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

نشر الرئيس الكولومبي على منصة “أكس” فيديو يظهره حاملا مكبر صوت أمام المتظاهرين، قائلا : “يجب تشكيل جيش أقوى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين”، مضيفا: “مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، انتهى زمن الدبلوماسية والرد سيكون بالسلاح”.

وأكد الرئيس الكولومبي خلال المظاهرة أن بلاده ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب الأمم المتحدة بتشكيل هذا الجيش، على أن يسعى لحشد تأييد دول أخرى.

وقال: “ستساهم دول العالم برجال ونساء مدربين ومسلحين لتشكيل هذا الجيش الكبير”، معلنا استعداده الشخصي للقتال إذا لزم الأمر.

الرئيس الكولومبي التقى أيضا عددا من المتضامين مع غزة في شوارع نيويورك وشارك منشورا يقول ” إذا ماتت غزة تموت الإنسانية”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة هاجم الرئيس الكولومبي في  حديث أمام “مجموعة لاهاي”، نظيره الأمريكي دونالد ترامب قائلا :”إنه شخص غير عقلاني ولا يستحق قيادة هذه الأمة التي تدّعي الديمقراطية”.

كما تطرق قبل ذلك إلى خطاب ترامب في الأمم المتحدة والذي كشف عن ” عقلية استعمارية لا إنسانية”، لم يكن مجرد رأي سياسي، بل كشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة مباشر

