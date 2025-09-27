صدمة على المباشر.. أمريكي يعترف بقتل والديه ودفنهما قبل 8 سنوات (شاهد)

في مشهد صادم جدًّا، اعترف رجل أمريكي يبلغ من العمر 53 عامًا أمام الكاميرا خلال مقابلة تلفزيونية، بأنه قتل والديه ودفنهما في الفناء الخلفي لمنزلهما في شمال ولاية نيويورك قبل نحو ثمانية أعوام.

الاعتراف الصادم جاء من لورينز كراوس، الذي أجرى مقابلة مع قناة محلية، بعد يوم فقط من إعلان الشرطة أنها عثرت على رفات بشرية تعود لوالديه، فرانز وتيريسيا كراوس، في منزلهما بمدينة ألباني.

المفارقة أن الوالدين كانا لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي رغم أن أحدًا لم يرهما منذ سنوات.

A man who killed his parents and hid their bodies for years has confessed everything to a local news station in Albany.

The police were waiting for him as he exited the station. pic.twitter.com/uE93Z9Hnx9 — CBS2 News (@CBS2Boise) September 26, 2025

وفي المقابلة، التي استمرت نصف ساعة، قال كراوس إنه ارتكب ما وصفه بـ”قتل رحيم”، معتبرًا أنه وضع حدًا لمعاناة والديه المسنين اللذين كانا، على حد قوله، يعيشان في حالة ضعف شديد.

عندما سأله المذيع غريغ فلويد: “هل عرفا أن هذا كان من أجلهما؟ وأنهما كانا يموتان على يديك؟”

رد كراوس بهدوء: “نعم… وكان هذا سريعًا للغاية.”

وأضاف: “لقد قمت بواجبي تجاه والدي، كنت قلقًا بشدة بشأن معاناتهما”.

وبمجرد خروج الرجل من الاستوديو وجد الشرطة بانتظاره، بينما تم فتح تحقيق من السلطات بإنتظار محاكمته.