صدمة على المباشر.. أمريكي يعترف بقتل والديه ودفنهما قبل 8 سنوات (شاهد)

لورينز كراوس اعترف بقتل والديه قبل 8 سنوات ودفنهما في فناء المنزل (أسوشيتد برس)
Published On 27/9/2025

في مشهد صادم جدًّا، اعترف رجل أمريكي يبلغ من العمر 53 عامًا أمام الكاميرا خلال مقابلة تلفزيونية، بأنه قتل والديه ودفنهما في الفناء الخلفي لمنزلهما في شمال ولاية نيويورك قبل نحو ثمانية أعوام.

الاعتراف الصادم جاء من لورينز كراوس، الذي أجرى مقابلة مع قناة محلية، بعد يوم فقط من إعلان الشرطة أنها عثرت على رفات بشرية تعود لوالديه، فرانز وتيريسيا كراوس، في منزلهما بمدينة ألباني.

المفارقة أن الوالدين كانا لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي رغم أن أحدًا لم يرهما منذ سنوات.

وفي المقابلة، التي استمرت نصف ساعة، قال كراوس إنه ارتكب ما وصفه بـ”قتل رحيم”، معتبرًا أنه وضع حدًا لمعاناة والديه المسنين اللذين كانا، على حد قوله، يعيشان في حالة ضعف شديد.

عندما سأله المذيع غريغ فلويد: “هل عرفا أن هذا كان من أجلهما؟ وأنهما كانا يموتان على يديك؟”

رد كراوس بهدوء: “نعم… وكان هذا سريعًا للغاية.”

وأضاف: “لقد قمت بواجبي تجاه والدي، كنت قلقًا بشدة بشأن معاناتهما”.

وبمجرد خروج الرجل من الاستوديو وجد الشرطة بانتظاره، بينما تم فتح تحقيق من السلطات بإنتظار محاكمته.

المصدر: أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

