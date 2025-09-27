فلسطيني يبكي بحرقة استشهاد طفلة في مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث شنّ غارة جديدة استهدفت منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلة صغيرة لم تتجاوز الثالثة من عمرها.

وفي مشهد مؤثر، ظهر الأب وهو يحمل جثمان الطفلة الشهيدة بين ذراعيه، يبكي بحرقة، مؤكدًا أن القصف استهدف العائلة وهم نيام في منزلهم.

أظهرت اللقطات الحصرية التي حصلت عليها الجزيرة مباشر، عددًا من الجرحى وهم يتلقون العلاج داخل المستشفى، في ظل نقص حاد في الإمكانيات الطبية.

وفي هجوم آخر، أفادت مصادر “الجزيرة مباشر” باستشهاد شخص وإصابة آخرين، إثر قصف استهدف شقة سكنية شرق حي التعابين في مدينة الزوايدة وسط القطاع.

تأتي هذه الجرائم في سياق العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال على غزة منذ نحو عامين، وسط اتهامات دولية متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع يوم الجمعة أوقع 60 شهيداً، حيث وصل إلى مستشفى الشفاء 25 شهيدا، و7 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، و3 إلى مستشفى الهلال الميداني السرايا، و20 إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى الأقصى، و4 شهداء لمستشفى ناصر.