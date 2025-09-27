متوشحا الكوفية الفلسطينية.. الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب مجددا بسبب غزة (فيديو)

كرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وصف ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، مضيفا أنه لا يمكن وصف ما يحدث هناك بغير ذلك.

ومتوشحا الكوفية الفلسطينية خاطب بيترو، عددا من الحضور في “مجموعة لاهاي” التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية في غزة .

وشدد الرئيس الكولمبي أن هذه الإبادة، لا تُرتكب فقط من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل تُسهّل وتُغذى أيضًا من قبل الجيش الأمريكي والدعم الغربي المستمر.

وأوضح غوستافو بيترو، أنه خلال زيارته لنيويورك، التقى بأشخاص من أعراق وثقافات مختلفة، جميعهم يدعمون فلسطين، وأضاف:”رأينا حركة عالمية تنبض بالحياة من أجل فلسطين. الناس في الشوارع، في المقاهي، في كل مكان، يتحدثون عن غزة. هذه لم تعد قضية محلية، بل باتت نضالًا عالميًا”.

وانتقد الرئيس الكولومبي ازدواجية المعايير الدولية، خاصة في مؤسسات مثل الأمم المتحدة، قائلاً إن هناك قرارات كثيرة تصدر عن الجمعية العامة، لكنها لا تُطبق، مضيفا أن مجلس الأمن هو الوحيد الذي يملك سلطة فرضها، وهذا ما يكرّس الظلم والانحياز على حد قوله.

كما انتقد الإعلام الغربي بشدة، لا سيما شبكة “فوكس نيوز”، متهمًا إياها بنشر الكراهية وتزييف الحقيقة، مضيفًا أن الإعلام يساهم في تطبيع الإبادة، ويصرف انتباه الشعوب عن الجرائم التي تُرتكب يوميًا في قطاع غزة.

الرئيس الكولمبي هاجم في حديثه أيضا نظيره الأمريكي دونالد ترامب قائلا :”إنه شخص غير عقلاني ولا يستحق قيادة هذه الأمة التي تدّعي الديمقراطية”.

كما تطرق قبل ذلك إلى خطاب ترامب في الأمم المتحدة والذي كشف عن ” عقلية استعمارية لا إنسانية”، لم يكن مجرد رأي سياسي، بل كشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية، وفق تعبيره.