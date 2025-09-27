12 شهيدا وعشرات الجرحى في استهداف إسرائيلي لسوق النصيرات وسط غزة (فيديو)

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 60 آخرين، اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سوق النصيرات الشعبي وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وأكدت مصادر طبية أن غالبية الضحايا من المدنيين الذين كانوا يتسوقون قبيل ساعات الظهيرة، في وقت واصلت طواقم الإسعاف جهودها لنقل الجرحى وسط دمار واسع في السوق المكتظ.

يأتي هذا القصف بعد ساعات من مجزرة أخرى في حي الدرج بمدينة غزة، حيث استشهد 8 مواطنين بينهم 4 أطفال بقصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,926 شهيدا و167,783 مصابا، فيما لا تزال أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الشوارع، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، سُجل وصول 77 شهيدا و265 مصابا إلى مستشفيات القطاع، من بينهم 17 من ضحايا استهداف طوابير المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” إلى 2,560 شهيدا وأكثر من 18,700 مصاب. ومنذ 18 آذار/مارس 2025 وحده، وثّقت وزارة الصحة استشهاد 13,060 فلسطينيا وإصابة 55,742 آخرين.

القصف الجديد على سوق النصيرات يعيد تسليط الضوء على استهداف الاحتلال للمناطق المكتظة بالمدنيين، ما يفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ ما يقارب العامين من الحرب.