إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس شمالي الضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عملية دهس، عصر اليوم الأحد، في منطقة السامرة قرب مفترق جيت شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره بجروح خطيرة.

وقال الناطق باسم نجمة داوود الحمراء إن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ 101 يفيد بوجود مصاب في الموقع، موضحا أن طواقم الإسعاف قدمت العلاج الطبي الأولي لشاب يعاني من إصابة في الرأس وصفت حالته بالحرجة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته أطلقت النار على المركبة التي نفذت عملية الدهس، مؤكدا “تحييد المنفذ”، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث ما تزال قيد الفحص.

وأشار إلى تحرك قوات من لواء شومرون إلى المنطقة لتنفيذ عمليات تمشيط، ما أسفر عن قتل منفذ عملية الدهس.

من جانبها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوة من الجيش أطلقت النار خلال الحادث وأصابت إسرائيليا عن طريق الخطأ، في حين لم تصدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن رواية رسمية نهائية حول ملابسات إصابته.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى إصابة مستوطن في موقع عملية الدهس برصاص الأمن الإسرائيلي خلال مشاركته في “تحييد منفذ” العملية بمفترق جيت شمالي الضفة.

في أعقاب العملية، أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة قلقيلية القريبة، في إطار الإجراءات الأمنية التي أعقبت الحادث.