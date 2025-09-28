تقرير: الشاباك يراجع أسباب فشل محاولة اغتيال قادة حماس في قطر

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بدأ مراجعة داخلية لتقييم موثوقية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الغارة الجوية الأخيرة على مبنى في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يتركز حول “فشل الحصول على معلومات دقيقة بشأن مكان وجود المسؤولين المستهدفين”، إذ تبين أن الذخائر التي استخدمت في القصف دمرت المبنى جزئيا بينما كان القادة المفترضون في أماكن أخرى.

وأضافت أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبدوا معارضة لتنفيذ العملية بسبب هشاشة المعلومات الاستخبارية، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصر على المضي قدما في الهجوم، معتبرا أن هناك “فرصة عملياتية لا ينبغي تفويتها”.

وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلى أن قيادة حماس نجت من محاولة الاغتيال، وهو ما يعزز الشكوك حول إخفاق استخباري كبير يضع الشاباك والمؤسسة العسكرية تحت ضغط المراجعة والمساءلة.

وكانت حماس قد أعلنت أن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في الدوحة، بينما أسفر القصف عن استشهاد عدد من المرافقين، بينهم نجل الحية ومدير مكتبه، إضافة إلى عنصر من قوة الأمن الداخلي القطري “لخويا”.

ووفق تقارير إسرائيلية، فقد استهدفت الغارة قيادات بارزة من الحركة بينهم خليل الحية، زاهر جبارين، وخالد مشعل، إلا أن جميعهم نجوا من الهجوم الذي أثار صدمة سياسية وأمنية واسعة في إسرائيل وأعاد إلى الواجهة التهديدات السابقة لرئيس أركان الجيش باستهداف قادة حماس في الخارج.