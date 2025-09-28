“رابونزل غزة”.. الطفلة لين متحدية رعب الحرب: أنا أجمل من شخصيتي الكرتونية (فيديو)

لين طفلة فلسطينية نازحة، أنهكتها الحرب الشعواء، وسرقت منها طفولتها وأحلامها، فاتجهت لتعيش ما تتمناه بخيالها، لتشبّه نفسها بشخصية “رابونزل”، بل واتخذته اسما لها، لتهرب من واقع الحرب الأليم.

"أخدت خالي وعمتي وسيدي".. لين طفلة فلسطينية نازحة في غزة تلقب نفسها بـ(رابونزل غزة) وتحلم بانتهاء الحرب pic.twitter.com/whpIx0F1HA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2025

تحدثت الطفلة لكاميرا الجزيرة مباشر بهدوء وسكينة، لتحكي تفاصيل حبها لتلك الشخصية الكرتونية، مطلقة على نفسها اسم “رابونزل غزة “، وهي ترتدي ما استطاعت أن تأخذه من منزلها قبل النزوح إلى خان يونس.

وقالت لين “أنا أشبهها كثيرا، شعري يشبهها ووجهي، ولكني أجمل منها”.

وتمنت الطفلة أن تعود أيام طفولتها التي سرقتها الحرب، آملة أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، إذ سرقت الحرب خالها وعمتها وجدها.