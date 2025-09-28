الأخبار|قطاع غزة

“رابونزل غزة”.. الطفلة لين متحدية رعب الحرب: أنا أجمل من شخصيتي الكرتونية (فيديو)

الطفلة الفلسطينية لين (الجزيرة مباشر)
Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 04:27 PM (توقيت مكة)

حفظ

لين طفلة فلسطينية نازحة، أنهكتها الحرب الشعواء، وسرقت منها طفولتها وأحلامها، فاتجهت لتعيش ما تتمناه بخيالها، لتشبّه نفسها بشخصية “رابونزل”، بل واتخذته اسما لها، لتهرب من واقع الحرب الأليم.

تحدثت الطفلة لكاميرا الجزيرة مباشر بهدوء وسكينة، لتحكي تفاصيل حبها لتلك الشخصية الكرتونية، مطلقة على نفسها اسم “رابونزل غزة “، وهي ترتدي ما استطاعت أن تأخذه من منزلها قبل النزوح إلى خان يونس.

وقالت لين “أنا أشبهها كثيرا، شعري يشبهها ووجهي، ولكني أجمل منها”.

وتمنت الطفلة أن تعود أيام طفولتها التي سرقتها الحرب، آملة أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، إذ سرقت الحرب خالها وعمتها وجدها.

 

بوستر فيلم الأنيميشن Tangled الذي تظهر فيه شخصية رابونزل
المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان