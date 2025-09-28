قرش النمر يذهل العلماء.. تزاوج جماعي يوثَّق للمرة الأولى (شاهد)

تمكن العلماء للمرة الأولى من تسجيل عملية تزاوج جماعي لثلاثة من أسماك قرش النمر، المهددة بالانقراض، في مركز دراسات بحرية في المحيط الهادئ شرق أستراليا.

وبث العلماء مقطع “فيديو” يُظهر هذا السلوك الفريد من جانب الأسماك، حيث تزاوج ذكر واحد ثم آخر مع أنثى قرش النمر في تتابع سريع. وكانت أسماك القرش الثلاثة متقاربة في الحجم، بطول نحو 2.3 متر.

وتتميز حركة أسماك قرش النمر بأنها بطيئة نسبيا وغير عدوانية، وتتغذى بشكل رئيسي على الرخويات والقشريات، ولا تهاجم البشر، بخلاف أنواع أخرى من أسماك القرش.

“مشهد نادر لتزاوج قرش النمر”

وقال عالم الأحياء البحرية هوغو لاسوس، الأستاذ بجامعة “صن شاين كوست” في أستراليا، لموقع “ساينس أليرت” العلمي إنه “من النادر أن نشهد أسماك قرش تتزاوج وهي طليقة”، مضيفا أن “مشاهدة تزاوج نوع مهدَّد بالانقراض، وتصوير الحدث، كان أمرا مثيرا للغاية”.

وأضاف لاسوس أن “السلوك الإنجابي لدى أسماك قرش النمر الطليقة في البحر لا يزال غير موثَّق إلى حد كبير”، على الرغم من ملاحظة أن أنواعا أخرى من أسماك القرش تتزاوج في مجموعات، مع العديد من الذكور وأنثى واحدة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة كريستين دادجون، خبيرة علم البيئة البحرية والتطور، التي عملت مع أسماك قرش النمر لأكثر من عقدين من الزمن، لصحيفة “الغارديان”، إن مقطع الفيديو الخاص بأسماك قرش النمر من شأنه أن يساعد في دعم جهود الحفاظ على الأنواع المهدَّدة بالانقراض.

وأضافت “من منظور التنوع الجيني، نريد أن نعرف عدد الآباء الذين يسهمون في دفعات البيض التي تضعها الإناث كل عام”.

هل القرش من الثدييات؟

ويشير موقع جمعية فلوريدا لرسوم البحار إلى أن هناك جدلا مستمرا حول ما إذا كانت أسماك القرش من الثدييات، لأن البعض يراها تضع صغارها.

وأوضح الموقع أن أكثر من 60% من أنواع أسماك القرش تلد صغارا أحياء، تماما مثل الثدييات، بينما تضع البقية البيض.

لكن الموقع يرى أنه يجب تصنيفها على أنها أسماك نظرا لطبيعة هيكلها العظمي.

وذكر موقع “ساينس أليرت” أن هناك الكثير مما نجهله عن تكاثر أسماك القرش، حيث لديها تشريح واستراتيجيات معقدة للتكاثر، نظرا لأنها تعيش في بيئات بحرية مختلفة.