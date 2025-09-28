“لعدم شرعنة خطاب نتنياهو البربري”: وزيرة خارجية كولومبيا تبرر انسحاب بلادها من جلسة الجمعية العامة

قالت وزير الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو إن وفد بلادها المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحب خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضهم شرعنه ما يقوم به.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قالت يولاندا “انسحبنا من القاعة عندما بدأ نتنياهو كلمته لأننا ليس بإمكاننا شرعنة خطاب بربري لرئيس حكومة يقترف جرائم إبادة بحق شعب أعزل”.

وزيرة خارجية كولومبيا للجزيرة مباشر: لهذا السبب انسحبنا أثناء كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة pic.twitter.com/lytjBUmYmG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025

وكانت وفود دول عدة مشاركة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية قد انسحبت من القاعة بمجرد بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة على حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين بما في ذلك حصار خانق وحرب تجويع منظمة ضد أبناء قطاع غزة.