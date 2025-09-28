الأخبار|أمريكا الجنوبية

“لعدم شرعنة خطاب نتنياهو البربري”: وزيرة خارجية كولومبيا تبرر انسحاب بلادها من جلسة الجمعية العامة

يحق لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء خطاب في قاعة الجمعية العامة
يحق لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء خطاب في قاعة الجمعية العامة (الأناضول)
Published On 28/9/2025

حفظ

قالت وزير الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو إن وفد بلادها المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحب خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضهم شرعنه ما يقوم به.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قالت يولاندا “انسحبنا من القاعة عندما بدأ نتنياهو كلمته لأننا ليس بإمكاننا شرعنة خطاب بربري لرئيس حكومة يقترف جرائم إبادة بحق شعب أعزل”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وكانت وفود دول عدة مشاركة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية قد انسحبت من القاعة بمجرد بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ردود فعل عالمية غاضبة على حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين بما في ذلك حصار خانق وحرب تجويع منظمة ضد أبناء قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان