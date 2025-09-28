مقتل شخص وإصابة 9 في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء حادث إطلاق نار داخل كنيسة “يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة” في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان.

وقالت شرطة غراند بلانك، في مؤتمر صحفي، إن المهاجم “تم تحييده” عقب الحادث، مؤكدة أن الكنيسة اندلع فيها حريق جرى إخماده بالكامل.

وأشارت إلى أن الوضع بات تحت السيطرة ولا يوجد تهديد إضافي للسكان في الوقت الراهن.

وأردت الشرطة المشتبه فيه البالغ 40 عاما وهو من مدينة مجاورة من دون أن تحدد دوافع فعلته، وأظهرت لقطات صورت في المكان أجهزة الطوارئ تنقل أشخاصا على حمالات فضلا عن أعمدة دخان تتصاعد من الكنيسة في مدينة غراند بلانك.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه “مروع” وكتب عبر منصة تروث سوشال “يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة“.

وقال قائد الشرطة المحلية وليام ريني أمام صحفيين إن المشتبه فيه قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة ألأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي.

وأوضح أن “مئات الأشخاص كانوا في الكنيسة” يشاركون في القداس، ووفق السلطات أضرم مطلق النار النيران عمدا في الكنيسة قبل أن يرديه عناصر الشرطة.

ونقل عشرة جرحى إلى المستشفى وتوفي أحدهم متأثرا بجروحه.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر منصة “إكس” أن تعزيزات أمنية نشرت بشكل احترازي في المؤسسات الدينية بمدينة نيويورك بعد وقوع الحادث.

من جانبها، أكدت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن أفرادا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة الأسلحة النارية والمتفجرات توجهوا إلى موقع الحادث للمشاركة في التحقيقات.

ووصفت ما جرى بأنه “حادث إطلاق نار وحريق مروع في مكان للعبادة”، داعية إلى الصلاة من أجل الضحايا.