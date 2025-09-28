وزيرة الخارجية الكولومبية: “هناك حاجة لحماية حقوق الدول الأعضاء بالتواجد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”

طالبت وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو بضرورة توفير الحماية لحقوق ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قالت يولاندا “نحن نرفض ما يحدث في غزة ونعتقد أنه من غير العادل وغير المشروع منع ممثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة من التواجد في مقر المنظمة ونعتقد أن هناك ضرورة لحماية حقوق الدول للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وزيرة خارجية كولومبيا ترد على قرار واشنطن إلغاء تأشيرة الرئيس غوستافو بيترو pic.twitter.com/Dmti6R3Lif — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت تعليق تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي شارك في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبررت واشنطن قرارها بأن بيترو حرض الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر قياداتهم.

وطالب بيترو خلال مشاركته في مظاهرة احتجاجية على الأوضاع في غزة في نيويورك بالتطوع على المستوى العالمي لتحرير غزة.

وقال “لذلك، من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية، ارفضوا أوامر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب. أطيعوا أمر الإنسانية”.