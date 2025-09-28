وزير الخارجية المصري: “عمليات الإبادة الجماعية في غزة” تفرغ أي حديث عن السلام من مضمونة

طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت بضرورة توفير الأمن للجميع في الشرق الأوسط.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال عبد العاطي “إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في قطاع غزة وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إنما يفرغ أي حديث من الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه”.

وزير الخارجية المصري: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم الأمن لدى الآخرين ولن تنعم تلك المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية مستقلة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aLNfjPIAj6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025

وجدد عبد العاطي دعم مصر المستمر لمسار حل الدولتين.

وسيطرت الأوضاع الجارية في غزة وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على كلمات الدول الاعضاء المشاركين في أعمال الجمعية العامة.

كما أشاد عبد العاطي بقرارات الدول المشاركة في الجمعية العامة والتي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينة ومنها بريطانيا وفرنسا.