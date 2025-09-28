يرتفع فوق السحاب.. افتتاح أطول جسر في العالم جنوب غربي الصين (فيديو)

افتُتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، صباح اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، مما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط بعد 3 سنوات من الإنشاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو 9 مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

ووفقا لسلطات مقاطعة قويتشو، أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.

ويمتد الهيكل البالغ طوله 2890 مترا فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يُطلَق عليه اسم “شق الأرض”، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية السريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

3 من أطول الجسور في العالم

ويقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بُعد ما يزيد قليلا على 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير.

الجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتُتح في عام 2016، يبلغ ارتفاعه العمودي 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.

وعلى مر السنين، قامت قويتشو، واحدة من أقل المقاطعات نموا في الصين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك 3 من أطول الجسور في العالم.

وتُعَد المقاطعة موطنا لما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.