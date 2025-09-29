تحذيرات كارثية.. فيضان النيل يهدد ولايات سودانية ويجتاح أحياء في الخرطوم (فيديو)

حذرت وزارة الزراعة والري السودانية، من فيضان وشيك للنيلين الأزرق والأبيض يهدد عدداً من الولايات، بينها الخرطوم وسنار والجزيرة ونهر النيل، إلى جانب إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وحدة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، أن منسوب المياه يشهد ارتفاعا كبيرا يشكل خطرا على السكان، داعية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تُظهر اجتياح مياه النيل لأحياء في محلية جبل أولياء جنوب الخرطوم، إضافة إلى مناطق واسعة في إقليم النيل الأزرق وولايتي الجزيرة وسنار.