حفيظ دراجي: خطوة جماعية غير مسبوقة لإقصاء إسرائيل من البطولات الدولية (شاهد)

أطلق 48 رياضيا أغلبهم من لاعبي كرة القدم، ومن أبرزهم بول بوغبا وحكيم زياش وأنور الغازي مبادرة تحت اسم “رياضيون من أجل السلام”، مطالبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات على خلفية استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكد الموقع الرسمي للمبادرة أن الرياضة يجب أن تلتزم بمبادئ العدالة والإنسانية، ولا يمكن أن تبقى صامتة إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

رياضيون يوقعون على عريضة تطالب بإقصاء إسرائيل من المسابقات الدولية.. هكذا رد المعلق والإعلامي الرياضي الجزائري #حفيظ_دراجي pic.twitter.com/SHQuZYV0Ao — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

“أول خطوة منظمة وجماعية” لإقصاء إسرائيل

في مداخلة له مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أكد المعلق والإعلامي الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي أنها “أول خطوة منظمة وجماعية” تهدف إلى إقصاء إسرائيل من المسابقات الأوروبية وبالتالي العالمية، وعلى شاكلة ما حدث مع روسيا.

وأوضح دراجي أن الهدف هو إقصاء الأندية الإسرائيلية والمنتخب الإسرائيلي من المشاركة في تصفيات كأس العالم والمسابقات الأوروبية. وأكد أن هذه المبادرة تزيد من الضغوط على إسرائيل، وهي امتداد للضغوط السياسية والاقتصادية والثقافية.

وردا على سؤال المذيع حول ما إذا كنا “قريبين” من هذه الخطوة، أجاب دراجي “نظريا: نعم، المؤشرات تشير إلى أن ما يحدث في غزة “أدهى وأمر” مما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وهو جرائم ضد الإنسانية”.

ثم استدرك أنه عمليا لايزال الأمر معقدا “بسبب الضغوط الإسرائيلية الأمريكية” على الهيئات الرياضية، وتردد بعض البلدان الأوروبية. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن القرار “لن يتأخر” وأن الاتحادات الدولية ستسير على نفس المنوال.

هل بتنا قريبين من الإطاحة بإسرائيل من المشاركة في مباريات كرة القدم؟ شاهد رد المعلق والإعلامي الرياضي الجزائري #حفيظ_دراجي#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GYMDH2fv0R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

تقصير اللاعبين العرب وظاهرة الملاعب

وحول دور اللاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية، أشار دراجي إلى “تقصير كبير جدا” من الكثير من اللاعبين الذين يملكون مواقع مهمة، مؤكدا أن الرياضيين عموما “لم يكونوا في مستوى التطلعات” رغم تفهم الضغوطات عليهم.

وبخصوص التفاعل الجماهيري مع القضية الفلسطينية في الملاعب الأوروبية مثل رفع الأعلام والهتافات، أكد دراجي أنها “ظاهرة تنامت باستمرار” في دول مثل إسبانيا وإيرلندا واسكتلندا، وأن هذا التزايد يحمل دلالات على أن “التذمر العالمي” وصل إلى الأوساط الرياضية والشعبية، ووجد فضاء للتعبير عن التضامن.

وفي ختام الحوار، أكد حفيظ دراجي على مشاعره الإنسانية كـ”إنسان وعربي ومسلم”، مشيرا إلى أنه يتابع ما يحدث في فلسطين بـ”الكثير من الحسرة والكثير من الألم، وكذلك الكثير من الأمل” في أن يكون الغد أفضل.