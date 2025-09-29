حماس تؤكد التزامها بالمحددات الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل

أكد عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حسام بدران أن الحركة لا تضع خطوطا حمراء متعلقة بها في التفاوض مع إسرائيل لكنها تلتزم بالمحددات الفلسطينية بشكل عام.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال بدران “بعيدا عن الحديث عن خطوط حمراء التفاوض مضى عليه شهور طويلة وليس هناك محددات لحماس ولكن محددات فلسطينية بشكل عام وأولها ضرورة وقف الحرب بشكل واضح لا يقبل التأويل وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة أيضا ليست محلا للنقاش”.

في التفاوض.. هل هناك خطوط حمراء لن تتنازل عنها حركة حماس؟ pic.twitter.com/CQaI2MjsxU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2025

وأشار بدران إلى أن هذه المحددات تتضمن أيضا حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه بنفسه، وحقه في الحصول على مواد الإغاثة.

وتشن إسرائيل حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين كما تفرض حصارا وقيودا تمنع وصول مواد الإغاثة ما أدى إلى مجاعة واسعة النقاط في القطاع.

ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين لبحث الخطة المقترحة من الجانب الأمريكي لوقف الحرب.