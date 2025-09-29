مشاهد مروعة.. اكتشاف مقابر جماعية في آبار حي القدم بدمشق (فيديو)

عثر أهالي حي القدم جنوبي العاصمة السورية دمشق على مقابر جماعية، تضم بقايا بشرية وملابس لضحايا مجهولي الهوية داخل آبار ومنازل مهجورة.

وتكشف تسجيلات مصورة وأحاديث لشهود عيان عن تفاصيل مروعة تعود إلى فصول مظلمة من حقبة نظام الأسد المخلوع.

وأثناء عمليات تنظيف منزل قديم في الحي، اكتشف أحد السكان بئرا مدفونا يحوي ركاما وألبسة وأجزاء من عظام. وقال أحد الشهود “عم يطالعوا الردم لقوا بنطلون، نفضه فطلع منه عظام”.

وأضاف مشيرا إلى العثور على فستان “شوف الروب من ورا بالفيديو مبيّنة طعنة سكين، مو طلق ناري يعني”.

وقال شاهد عيان إنهم لم يتمكنوا من إحصاء عدد الجثث نظرا لاختلاط العظام وتوزعها داخل البئر، مع وجود جماجم وأجزاء بشرية لم تُنتشل كليا.

وتوقع شهود وجود المزيد من المقابر في المنطقة، مع تكرار العثور على بقايا بشرية.

وأشار أحد السكان إلى أنهم اعتادوا سماع أصوات إطلاق نار ليلا، ليجدوا بعدها جثثا جديدة يضطرون إلى دفنها سريعا خوفا من الظروف الأمنية المحيطة.