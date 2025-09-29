نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر عن الهجوم على الدوحة

قدَّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا لرئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن انتهاك سيادة الدولة خلال الهجوم على الدوحة، معبّرا عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الحادث.

وجاء هذا الاعتذار خلال اتصال ثلاثي جرى بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة، اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن الاتصال جرى بحضور الأطراف الثلاثة، حيث تناول النقاش تداعيات الهجوم الأخير على الدوحة.

وأشار موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن نتنياهو عبَّر في الاتصال عن “أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم على الدوحة”.

وشنت إسرائيل هجوما صاروخيا، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول، استهدف مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقيم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت الحركة أن قيادييها البارزين تمكنوا من النجاة من القصف، بينما استشهد 5 من أعضائها، كما أدى الهجوم أيضا إلى استشهاد أحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.