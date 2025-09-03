إغلاق مطار بن غوريون وتفعيل صفارات الإنذارات عقب إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق داخل إسرائيل، فيما أغلق المجال الجوي بمطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتا بسبب إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي: “رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد” بحسب ما ذكر البيان.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن”.

🛑 صفارات الإنذار تدوي داخل الكيان بعد إطلاق صاروخ من #اليمن pic.twitter.com/vEXZBhzjbL — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 3, 2025

إغلاق مطار بن غوريون

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتا بسبب إطلاق صاروخ من اليمن، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر في وقت سابق، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وقال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

ولم يصدر من جماعة أنصار الله اليمنية حتى الآن بيان بهذا الشأن، لكن قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله أوردت الخبر ونشرت مقطع فيديو وكتبت في تعليق “صفارات الإنذار تدوي داخل الكيان بعد إطلاق صاروخ من اليمن”.

🟥 إعلام العدو: إغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" بعد إطلاق صاروخ من #اليمن pic.twitter.com/GU27H7N4UZ — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 3, 2025

“نصرة لغزة”

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية “دون تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة”.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتحدث فيها الجيش عن اعتراض مسيرة من اليمن، منذ هجوم إسرائيل على العاصمة صنعاء الخميس، والذي أسفر عن مقتل مسؤولين في جماعة، أنصار الله.

وإضافة إلى استهداف السفن، تشن جماعة أنصار الله، هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، وتقول إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.