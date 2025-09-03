إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ يمني في سماء تل أبيب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل البلاد مساء اليوم الاربعاء، عقب رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي جرى تفعيلها للتصدي للتهديد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن “سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن“، مضيفا أن “الإنذارات التي فعلت في عدد من المناطق داخل البلاد جاءت وفقا للسياسة المتبعة عند رصد أي تهديد جوي”.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن “سلاح الجو اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن، بينما سقط صاروخ آخر في الطريق”، مؤكدة أنه “لم تسجل أي إصابات أو أضرار، ولم ترد نداءات من خدمات الإسعاف”.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر مسار الصاروخ في سماء تل أبيب، حيث بدت لحظة اعتراضه فوق المدينة.

وتشن جماعة أنصار الله، هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيرات، وتقول إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.