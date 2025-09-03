مجلس التعاون الخليجي يندد بتصريحات “خطيرة ومشبوهة” من حكومة الاحتلال

أكد مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن الدعوات “الخطيرة والمشبوهة” من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية تؤكد نهج الاحتلال في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

تنديد بأشد العبارات

وندد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “بأشد العبارات الدعوات الخطيرة والمشبوهة الصادرة عن أحد وزراء حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة”.

وقال الأمين العام للمجلس، إن “هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك كافة القوانين والأعراف”.

ودعا جاسم محمد البديوي “الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذه الدعوات التحريضية والممارسات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية”.

فرض السيادة الإسرائيلية

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي”وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني “الشقيق”، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.​

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وهاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وقال “إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية”. وأكد أن إعلان إسرائيل الموافقة على مبدأ حل الدولتين كان مجرد “كذب”.