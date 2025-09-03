القسام تطلق عمليات “عصا موسى”.. مشاهد لاشتباكات عنيفة وتدمير دبابات للاحتلال شمال غزة (فيديو)

نفّذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، هجمات استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى” التي أطلقتها مؤخرا.

وأظهر تسجيل نشرته الكتائب، الأربعاء، مقاتلين وهم يطلقون قذائف “الياسين 105” باتجاه دبابة “ميركافاه”، ويضعون عبوة ناسفة على ناقة جند إسرائيلية، وسط هتافات وتكبيرات.

ووثقت المشاهد اللحظات الأولى للهجوم من داخل أبنية مدمرة. ويسمع صوت أحد المقاتلين في التسجيل وهو يقول: “نحن الذين بايعوا سيدنا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا… بإذن الله سننتقم للأحرار”.

كما يظهر “الفيديو” تقدم أحد المقاومين واعتلاؤه دبابة “ميركافاه”، ومحاولته فتح قمرة القيادة التي كانت مغلقة من الداخل.

وفي نهاية “الفيديو” تظهر اشتباكات بالرشاشات الآلية وقذائف الياسين.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشف قيادي في كتائب القسام، عن انطلاق سلسلة عمليات جديدة حملت اسم “عصا موسى”، وذلك في مواجهة العملية الإسرائيلية “عربات جدعون 2” التي تهدف للسيطرة على مدينة غزة.

وأوضح المصدر في تصريح للجزيرة أن باكورة عمليات المقاومة انطلقت في حي الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزة، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عمليته العسكرية.

وأضاف: “العدو شاهد عيانا حجم الجاهزية والاستعداد لمقاتلي القسام، وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة”.

وأكد أن “كما أفشلت ‘حجارة داود’ عربات جدعون، بإقرار قادة الاحتلال، ستحمل ‘عصا موسى’ المعجزات، وترد كيد المعتدين”.