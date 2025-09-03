الكرملين يعلق على وصف المستشار الألماني لبوتين بأنه “أخطر مجرم حرب”

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه ينبغي تجاهل آراء المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن محادثات السلام الأوكرانية، بعد أن أدلى بما وصفته موسكو بسلسلة من التصريحات “غير الملائمة” عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في مقابلة مع شبكة “برو زيبن” الألمانية بُثت أمس الثلاثاء إن بوتين “ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا” وإنه “لا مكان للتسامح مع مثل هؤلاء الأفراد”.

وينفي الكرملين أن تكون قواته ارتكبت أي جرائم حرب في أوكرانيا. كما رفض مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 بحق بوتين، والتي اتهمت فيها الزعيم الروسي بارتكاب جريمة حرب بخطف مئات الأطفال من أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال خلال زيارة للصين حول اقتراح ميرتس أن تكون جنيف مكانا لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا “أدلى ميرتس بالكثير من التصريحات غير الملائمة في الساعات القليلة الماضية، لذلك من الصعب أخذ رأيه في الاعتبار في الوقت الحالي”. وردا على سؤال عن التصريحات التي يقصدها، قال بيسكوف “عن رئيسنا”.

“مجرم الحرب الأخطر”

وكان ميرتس قد قال في مقابلته مع شبكة التلفزيون الألمانية “إنه (بوتين) مجرم حرب. ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا الحالي على نطاق واسع. علينا ببساطة أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب، وهنا لا مكان للمساومة”.

جاءت تصريحات ميرتس في وقت يقوم فيه بوتين بزيارة للعاصمة الصينية بيجين لحضور عرض عسكري، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

“تحالف استبدادي”

وفي السياق ذاته قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن زعماء الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية الذين ظهروا معا في عرض عسكري في بيجين يمثلون “تحالفا استبداديا” يتحدى النظام العالمي القائم على القواعد.

وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل إن اللقاء بين الزعماء الثلاثة يأتي في إطار مساعٍ لبناء “نظام عالمي جديد” مناهض للغرب.

وأضافت أن “حرب روسيا في أوكرانيا تتواصل بدعم صيني. هذه حقائق على أوروبا مواجهتها الآن”.

وتابعت قائلة “تتحدث الصين وروسيا أيضا عن قيادتهما تغييرات لم نشهدها منذ مئة عام وعن مراجعة لنظام الأمن العالمي”.

وأكدت كالاس أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز “قوتها الجيوسياسية” في مواجهة الاضطرابات العالمية.