الأخبار|أوكرانيا

بوتين يتعهد بمواصلة القتال في أوكرانيا ويرحب بلقاء زيلينسكي في موسكو (فيديو)

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a press conference, at the end of his visit to China for the Tianjin SCO Summit and the military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing on September 3, 2025. (Photo by Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP)
مدة الفيديو 13 دقيقة 38 ثانية 13:38
Published On 3/9/2025
|
آخر تحديث: 07:07 PM (توقيت مكة)

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بمواصلة القتال في أوكرانيا في حال عدم التوصل الى اتفاق سلام مع كييف، مؤكدا في الوقت عينه أن قوات موسكو تتقدم على كامل خط الجبهة.

وقال بوتين لصحفيين في بكين: “أعتقد أن ثمة ضوء في آخر النفق… لنرَ كيف يتطور الوضع. في حال لم يتم ذلك (التوصل الى اتفاق)، يتوجب علينا حلّ كل مسائلنا عسكريا”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف أن القوات الروسية “تتقدم على كل الجبهات” بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الحرب.

وقال إن الاحتياطيات العسكرية الأوكرانية “تقلصت بنسبة 47%” في ظل استمرار العمليات العسكرية بين البلدين، مؤكداً أن النزاع مع أوكرانيا “ما هو إلا ذريعة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا”.

وأضاف بوتين أنه “لا يمكننا تقويم عمل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام”، مشيراً إلى رضاه عن أداء رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدنسكي.

وتابع بوتين: “جميع من تحدثت معهم في قمة شنغهاي بالصين دعموا قمة ألاسكا وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي لإنهاء الصراع في أوكرانيا”، مشدداً على عدم وجود موعد لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى روسيا حتى الآن، وأضاف: “الدعوة لا تزال مطروحة على الطاولة”.

وأكد أنه مستعد لعقد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا جاء إلى موسكو.

وقال بوتين “بالنسبة لاجتماع مع زيلينسكي، لم أستبعد قط إمكانية عقده. ولكن هل هناك جدوى منه؟ دعونا نرى”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه يعتقد أن على أوكرانيا إلغاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات واستفتاء حول القضايا الحدودية إذا أرادت إحراز تقدم.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان