ترامب يتوعد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو.. وقاض يوقف خططه في كاليفورنيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تكرار تجربة نشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وإرسالها إلى مدن أخرى بينها شيكاغو وبالتيمور، بحجة استعادة السيطرة على الأمن ومواجهة ما وصفه بـ”تفشي الجريمة”، في حين أصدر قاض فدرالي في سان فرانسيسكو قرارا يمنع مؤقتا نشر هذه القوات في ولاية كاليفورنيا حتى 12 سبتمبر/أيلول، بانتظار حكم المحكمة العليا.

شيكاغو “أخطر” مدينة في العالم

وخلال مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن نقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما، شن ترامب هجوما عنيفا على الأوضاع الأمنية في مدينة شيكاغو، قائلا “هي أخطر مدينة في العالم. خلال أسبوعين فقط قُتل 20 شخصا وأصيب العشرات، ولا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع”.

وأضاف أن العاصمة واشنطن “أصبحت آمنة بالكامل بعد تدخل الحرس الوطني”، مؤكدا أنه يدرس تعميم التجربة على مدن أخرى “تعاني الانفلات والعنف”، حسب وصفه.

وهاجم ترامب حاكم ولاية إلينوي، واصفا إياه بأنه “ساذج وغير مدرك لحجم الكارثة التي تضرب شيكاغو”، مضيفا “السكان أنفسهم يطالبون بالتدخل لإنقاذ مدينتهم”.

كما أوضح ترامب أنه لم يحدد بعد موعدا لإرسال قوات الحرس الوطني إلى شيكاغو، لكنه شدد على أن “ذلك سيحدث عاجلا أم آجلا”، معتبرا أن التردد في هذا الشأن “سيعني مزيدا من الدماء في الشوارع”.

قرار قضائي في كاليفورنيا

في المقابل، أصدرت المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو قرارا تاريخيا على لسان القاضي تشارلز بريير، الذي اعتبر أن إدارة ترامب انتهكت قانون “بوسي كوميتاتوس” الذي يقيد استخدام القوات الفدرالية في شؤون الأمن الداخلي.

وأشار بريير إلى أن الحرس الوطني نُشر في لوس أنجلوس لمهام وصفها بأنها “غير قانونية”، شملت إقامة محيطات أمنية وعرقلة حركة المرور وفرض رقابة عسكرية على تحركات المدنيين، مما يمثل استخداما للجيش في مهام شرطية داخلية.

وقضى القرار بمنع الإدارة من نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا حتى 12 سبتمبر/أيلول، وهي مهلة مؤقتة لإتاحة الفرصة أمام المحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من وزارة العدل.

البيت الأبيض يهاجم القضاء

من جهته، رفض البيت الأبيض القرار القضائي، وهاجم القاضي بريير واصفا إياه بأنه “مارق”، مشيرا إلى أن تدخل الجيش “أنقذ لوس أنجلوس من الفوضى والدمار”.

لكن الحزب الديمقراطي انتقد بشدة تحركات ترامب، متهما إياه بـ”تسييس المؤسسة العسكرية” واستخدامها “أداة لقمع المعارضة” وفرض سياسات متشددة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والأمن الداخلي.