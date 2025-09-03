تقديرات للجيش الإسرائيلي تحذر من “فخ استراتيجي” في مدينة غزة

حذرت تقديرات للجيش الإسرائيلي من أن العملية العسكرية في قطاع غزة قد تتحول إلى “فخ استراتيجي” يودي بحياة عشرات الجنود الإسرائيليين دون تحقيق الهدف المعلن بتحرير الأسرى.

سقوط عشرات الجنود

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من الحكومة، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن رئيس الأركان اللواء إيال زامير يعتقد أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، فإن الجيش قد يجد نفسه خلال أسابيع يقاتل داخل مدينة غزة تحت ضغوط دولية متزايدة، ومع سقوط عشرات الجنود قتلى، دون أي تقدم في ملف الأسرى.

معركة تمتد عاما

وقدم زامير لحكومة الحرب تقييمات صعبة، مشيرا إلى أن القتال في مدينة غزة لن يكون سهلا على الإطلاق، نظراً لكثافتها السكانية العالية (800 ألف فلسطيني) وانتشار شبكات المتفجرات والأنفاق التي تعرض القوات الإسرائيلية للخطر.

وأضافت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي في ظل خطة عسكرية للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، يُتوقع أن تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بافتراض إخلاء المدنيين بالوتيرة المطلوبة. لكن زامير أبلغ الحكومة أن “تطهير” المدينة من المقاتلين قد يستغرق عاماً أو أكثر.

إخلاء مئات الآلاف من المدنيين

يشير التقرير إلى أن أحد أخطر التحديات هو إخلاء مئات الآلاف من المدنيين إلى مناطق إنسانية مكتظة بالفعل. ويزعم مسؤولون إسرائيليون أن حركة حماس تحاول عرقلة إخلاء المدنيين، مما سيزيد من صعوبة تأمين المدينة ويطيل أمد العملية العسكرية.

كما نقلت “يسرائيل هيوم” عن مصادر في الجيش قولها إنه “لا توجد طرق مختصرة”، وإن الجيش يجب أن يعمل “بشكل منهجي واحترافي” حتى يتمكن من السيطرة الكاملة، مما يؤكد أن العملية لن تكون “حربا خاطفة”.