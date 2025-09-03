جمهور الجزيرة مباشر.. لهذه الأسباب أصبحت غزة صرخة الحرية التي توحد ضمائر العالم

شهدت منصات الجزيرة مباشر تفاعلات واسعة من الجمهور حول تصاعد المواقف الغربية المتضامنة مع فلسطين، وتنامي نبذ إسرائيل في الرأي العام الغربي. وتنوعت الآراء بين من اعتبر أن هذه التحولات غير كافية وتحتاج إلى خطوات عملية، ومن رأى أنها ثمار مباشرة لتضحيات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

عبد السلام القاسمي من المغرب شدد على أن التعاطف الغربي لا يرقى إلى حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة، قائلاً إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى قرارات سياسية صارمة، تشمل منع تصدير الأسلحة وفرض عقوبات رادعة ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

من فلسطين، قال وليد أبو شرار إن هذه المواقف جاءت “مدفوعة الثمن بدماء الأطفال والنساء والرجال”، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي ما لم يُترجم إلى قوة وجغرافيا وسيادة حقيقية.

محمد مختار من موريتانيا اعتبر أن أوروبا قادرة على الضغط على إسرائيل بقرارات عملية مثل طرد السفراء، منع تصدير السلاح، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، مؤكداً أن المجازر اليومية في غزة لا يمكن مواجهتها ببيانات فقط.

إبراهيم الشيخ من مصر أشار إلى وضوح التحولات في فرنسا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى، التي تتجه نحو الاعتراف بفلسطين، لكنه حذر من تعنّت نتنياهو وقيادات الاحتلال الذين يواصلون اجتياح غزة وتدميرها.

طاهر طهبوب من الأردن وصف صمود غزة بأنه تحول إلى “أغنية على كل لسان ونبضة في كل قلب حر”، مشيراً إلى أن 60% من الشباب الأمريكي باتوا يؤيدون المقاومة، معتبراً أن الحرية والانتصار قادمان بفضل هذا الصمود.

عبد الظاهر سكر من مصر رأى أن الاعتراف الأوروبي بفلسطين ومنع تصدير السلاح إلى إسرائيل سببه إدراك العالم لمدى تمادي الاحتلال في إراقة الدماء.

أما يعقوب الكيومي من سلطنة عمان، فأكد أن المواقف السياسية والمظاهرات الشعبية تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان، غير أن تعنّت نتنياهو يجعل الاستجابة لهذه المطالب شبه مستحيلة.

عثمان بحور من مصر أشار إلى أن الشعوب الأوروبية تضغط بقوة على حكوماتها، مستشهداً بمقاطعة بريطانيا لإسرائيل في معرض السلاح بلندن، ودعوات السويد وفرنسا والدنمارك وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

عبد الرزاق الجباري من سوريا أكد أن صمود أهل غزة ومقاومتهم هو ما جعل صوتهم يصل إلى العالم، وأن نتنياهو يضحي بسمعة إسرائيل التي باتت في الحضيض.

أدهم حسانين من مصر تحدث عن سفن الحرية الخارجة من برشلونة نحو غزة، وتهديد نقابة عمالية في جنوة بإغلاق جميع الموانئ الأوروبية إذا لم يُسمح لهذه السفن بالوصول، في تعبير عن تصاعد الضغط الشعبي.

جمال حسانين من النمسا قال إن الأوروبيين أدركوا أنهم شركاء في الجريمة عبر تسليح الاحتلال، مشدداً على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني دون انتظار الآخرين.

وختم أسامة الديب من مصر قائلاً إن الحراك الشعبي الأوروبي والأمريكي يعبر عن الرجولة والإخلاص، لافتاً إلى أن غالبية الشباب الأمريكي باتوا مؤيدين للقضية الفلسطينية، وداعياً العرب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية.