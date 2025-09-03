حفل زفاف عربي في كاليفورنيا يتحول إلى كابوس (فيديو)

تحولت ليلة زفاف لعروسين من أصول أردنية في غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى كابوس، بعد أن تسلل لص إلى قاعة الاحتفال وسرق صندوق الهدايا الذي كان يحتوي على نحو 60 ألف دولار من النقود والشيكات، التي تُقدَّم عادة ضمن التقاليد العربية.

ليلة العمر مع الشرطة

قضى العروسان، جورج وندين فرحات، أول ليلة من زواجهما مع الشرطة، في محاولة لفهم كيفية وقوع هذه السرقة. وقد وصفت العروس، نادين، صدمتها بالقول: “بمجرد أن اكتشفنا ما حصل توقفت الموسيقى على الفور، وجلست على أرضية قاعة الرقص أبكي بينما كان أصدقائي وأبناء عمي يحيطون بي”.

وبحسب روايات الشهود، تسلل المشتبه فيه إلى قاعة الزفاف بعد منتصف الليل بقليل، واستولى على صندوق الهدايا وفرّ به مسرعًا عبر أحد المخارج. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة هروبه بسيارة مرسيدس سوداء كانت في انتظاره.

وذكرت شرطة غلينديل أن المشتبه فيه رجل في الأربعين من العمر تقريبا، أصلع الرأس، متوسط البنية، ومن أصول بيضاء أو شرق أوسطية.

وتُقدَّر قيمة المبالغ المسروقة من صندوق الهدايا بنحو 60 ألف دولار، بين نقود وشيكات قدّمها الضيوف وفق التقاليد العربية المتبعة في مثل هذه المناسبات. ولا يزال التحقيق جاريًا، وقد دعت الشرطة أي شخص يملك معلومات عن المشتبه فيه إلى التواصل معها.