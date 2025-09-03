“ذكرى أم استعراض قوة؟”.. ترامب يرد على شي وبوتين وكيم جونغ أون (فيديو)

اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستقبل ضيوفه الكبار عند بوابة تيانانمن التاريخية في قلب بيجين، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الصيني رافقه أكثر من 20 زعيم دولة ولكن الصدارة كانت لنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لمشاهدة العرض العسكري المهيب الذي أقيم بالمناسبة.

وقف القادة الثلاثة لمصافحة خمسة من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، تجاوز عمر بعضهم المئة عام، في مشهد اختزل رمزية الماضي في لحظة الحاضر.

العرض العسكري كشف عن صواريخ متطورة ومقاتلات حديثة وأشكال متعددة من القوة العسكرية، بدا رسالة واضحة إلى العالم، عكست سعي بيجين إلى تعزيز نفوذها وربط تاريخها بآفاق حضورها الدولي المتنامي.

وفي مستهل العرض الضخم قال الرئيس شي جين بينغ إن بلاده لا يمكن إيقافها، وأكد أن “نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما”.

وأضاف أن الإنسانية تواجه خيارات صعبة في الوقت الحالي بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة.

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى “القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية”.

ترامب يعلّق بسخرية

لكن هذه الكلمات لم تمر من دون تعليق أمريكي، من على منصته “تروث سوشيال” كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السؤال الكبير: “هل سيعترف الرئيس الصيني شي جين بينغ بالدعم الهائل والدماء التي قدمتها الولايات المتحدة لمساعدة الصين في الحصول على حريتها من غزو أجنبي معادٍ للغاية.

وأضاف ترامب أن العديد من الأمريكيين ماتوا في سبيل انتصار الصين ومجدها، ويجب أن يتم تكريمهم وتذكرهم لشجاعتهم وتضحياتهم العظيمة.

وبعد أن أرسل أمنياته بأن يحظى شي والشعب الصيني بيوم احتفال عظيم ودائم ختم متهكماً: “أُرسل تحياتي الدافئة إلى فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، بينما أنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.