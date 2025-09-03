سموتريتش يهدد بإبادة السلطة الفلسطينية “إذا تجرأت على رفع رأسها” (شاهد)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وهاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلا: “إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية”. وأكد أن إعلان إسرائيل الموافقة على مبدأ حل الدولتين كان مجرد “كذب”، وأنها كانت تتحجج بعدم وجود شريك لتلافي هذا الحل.

ووجه سموتريتش تهديدا مباشرا للسلطة الفلسطينية، قائلاً: “إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها ومحاولة المساس بنا فسوف نقوم بإبادتها كما نفعل مع حماس”.

“لن نتخلى عن الخليل ونابلس”

وطالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”إعلان فوري بفرض سيادة إسرائيل على كل المناطق غير المأهولة في الضفة الغربية”، مؤكداً أن إسرائيل “لن تتخلى عن الخليل ونابلس”، وأنها ستكون جزءاً من سيادتها.

وبرر سموتريتش هذه الدعوات بأنها “خطوة وقائية لمواجهة الهجوم الوجودي” على إسرائيل، وأنها الطريقة الوحيدة لوقف الهجمات وضمان يهودية الدولة، ومنع إقامة “دولة إرهاب فلسطينية عربية” على حد تعبيره.

تهديد بإبادة السلطة الفلسطينية

ولم تتوقف تصريحات سموتريتش عند الضفة الغربية، بل امتدت لتشمل غزة، حيث أكد أن “الصفقة الجزئية ستصعب علينا العودة للقتال مجددا”، وأن السبيل الوحيد هو “استسلام حماس أو إبادتها”.

كما رفض سموتريتش “أي دروس أخلاقية” من دول مثل فرنسا، مؤكداً أن إسرائيل “لن تتراجع عن أي قرار يضمن أمنها وسيادتها”، وأنه سيمارس كل الضغط على نتنياهو لفرض سيادة كاملة على كل الضفة الغربية.