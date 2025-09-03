سوريا.. الجيش يحبط تسلل عناصر “قسد” بريف الرقة ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم

أعلن الجيش السوري أنه تصدى لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عبر نهر الفرات في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي، وذلك وفق ما نقلته شبكة الإخبارية السورية الرسمية.

وأوضحت الشبكة أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من المسلحين من “قسد” بين قتيل وجريح، من دون أن تكشف عن حصيلة دقيقة بالأرقام، مكتفية بالتأكيد على فشل المحاولة.

مصدر عسكري للإخبارية: أصوات الانفجارات والرصاص التي تُسمع في مدينة دير الزور ناجمة عن تدريبات عسكرية في معسكر الطلائع عند المدخل الغربي للمدينة بالتزامن مع انتشار أمني مكثّف لقوى الأمن الداخلي على جميع الدوارات#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/atbJl7vzfF — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 2, 2025

وتزامن هذا الإعلان مع أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أرجاء مدينة دير الزور، حيث نقلت الإخبارية السورية عن مصدر عسكري أن ما جرى ناجم عن تدريبات عسكرية تنفذها القوات السورية في معسكر الطلائع عند المدخل الغربي للمدينة، مشيراً إلى أن تلك التدريبات ترافقت مع انتشار أمني مكثّف لقوى الأمن الداخلي على جميع الدوارات الرئيسية في المدينة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع فرض قوات سوريا الديمقراطية لحظر تجول في قرى شرق وشمال شرق سوريا على خلفية تصعيد مستمر منذ أيام مع مقاتلين محليين، وفق وسائل إعلام محلية.

اشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية و ميليشيات قسد في بلدة ذيبان في ريف #ديرالزور #الثورة_السورية_العظيمة pic.twitter.com/w3WhU2kJcL — Bilal Aljaber (@bilal_aljaber18) August 31, 2023

اشتعلت التوترات عقب اعتقال قوات سوريا الديمقراطية، قائد مجلس دير الزور، أحمد الخبيل المعروف بـ”أبو خولة” في مدينة الحسكة، إضافة إلى قادة عسكريين آخرين، حيث تداولت حسابات على مواقع التواصل، مقاطع مصورة لما قيل إنه اشتباكات بين العشائر العربية و”قسد” في محيط دير الزور.

وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية، وتتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وتتألف من فصائل كردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، على الضفة الشرقية من نهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور، فيما تتمركز قوات النظام ومقاتلون موالون لها ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية.