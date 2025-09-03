شاهد: الاحتلال يمطر حي الشيخ رضوان في غزة بقنابل حارقة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها، إذ أعلن الدفاع المدني في غزة أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على الخيام والمركبات في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ما تسبب في حرائق وأضرار جسيمة.

فيما لم تعلن عن أي إصابات بين المدنيين حتى اللحظة.

وفي تطور متزامن، أسفر قصف بالطيران المروحي عن إصابات في صفوف النازحين بعد استهداف خيمة لهم قرب مستشفى الرنتيسي غرب غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتقاء 3 شهداء وإصابة أخرى جراء قصف استهدف منزلًا في منطقة الفواخيري بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ارتقى شهيد جديد جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا بحسب ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

كما ارتقى خمسة شهداء جراء غارة إسرائيلية إستهدفت شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة .

وهرعت طواقم الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين الذين كان غالبيتهم من الأطفال.